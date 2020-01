Cina: Esercito arruolerà due volte l'anno a partire dal 2020

- La Cina apporterà modifiche al sistema di coscrizione militare, con chiamate da una a due volte l'anno a partire dal 2020, secondo quanto emerso da una teleconferenza sul lavoro di reclutamento che si è tenuta ieri a Pechino. L'arruolamento per i soldati di leva per la prima metà dell'anno durerà da metà febbraio a fine marzo, e per la seconda parte dell'anno si svolgerà da metà agosto a fine settembre. Le reclute resteranno in servizio attivo per due anni, secondo la legge sul servizio militare del paese. Il numero totale di soldati di leva rimarrà stabile rispetto agli anni precedenti. Gli standard, le procedure e le politiche pertinenti per l'arruolamento rimangono invariati e l'attenzione sarà ancora rivolta agli studenti universitari, si legge nella nota. Le parti interessate potranno accedere al sito Web ufficiale dell'arruolamento per registrarsi, inoltrare l'iscrizione, consultare e presentare suggerimenti e relazioni. (Cip)