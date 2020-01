Cina: Pil cresciuto del 6,1 per cento nel 2019, ai minimi da 29 anni

- Il prodotto interno lordo (Pil) della Cina è cresciuto del 6,1 per cento nel 2019, il tasso di crescita più basso da 29 anni, per effetto del rallentamento dell'export e della spesa destinata ai consumi. Lo ha riferito oggi l'Ufficio nazionale di Statistica cinese. L'espansione del 6,1 per cento ha segnato un rallentamento rispetto alla crescita del 6,6 per cento registrata l'anno precedente, ma il dato rimane in linea con le previsioni di crescita entro l'intervallo ufficiale del 6-6,5 per cento. La crescita nell'ultimo trimestre del 2019 è stata pari al sei per cento registrato nel periodo luglio-settembre. Il calo di 0,5 punti percentuali del tasso di crescita rispetto al 2018 è il più significativo dal rallentamento di 1,7 punti percentuali su base annua nel 2012. (segue) (Cip)