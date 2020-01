Cina: Pil cresciuto del 6,1 per cento nel 2019, ai minimi da 29 anni (2)

- "La moderazione della crescita per l'intero anno ha rispecchiato la minore domanda di beni cinesi, su cui hanno pesato le ostilità commerciali con gli Stati Uniti, e i minori ordini ricevuti dal settore dell'elettronica", secondo Rajiv Biswas, capo economista asiatico di IHS Markit. Le esportazioni complessive nel 2019 sono state pari a 2.449 miliardi di dollari, in aumento dello 0,5 per cento, una crescita molto più lenta rispetto al 2018, in gran parte riconducibile a un calo delle spedizioni negli Stati Uniti. La domanda di esportazioni cinesi come telefoni cellulari e Pc è stata moderata. Anche le esportazioni di prodotti soggetti a tariffe statunitensi più elevate, come mobili e tessuti, sono diminuite. Gli economisti intervistati dal quotidiano "Nikkei" prevedono in media che nel 2020 l'economia cinese crescerà del 5,9 per cento; diversi economisti esprimono preoccupazione per il peggioramento delle posizioni fiscali dei governi locali e il raffreddamento degli investimenti da parte del settore manifatturiero. (segue) (Cip)