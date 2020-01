Cina: Pil cresciuto del 6,1 per cento nel 2019, ai minimi da 29 anni (3)

- "Il ritmo di crescita dovrebbe scendere al di sotto del sei per cento, poiché le riforme strutturali in corso nell'economia cinese e il continuo impatto delle rimanenti tariffe statunitensi del 25 per cento su 250 miliardi di dollari di prodotti cinesi continuano a gravare sulle prospettive di crescita", ha affermato Biswas. "La spesa dei consumatori deve ancora raccogliere il testimone dagli investimenti come motore di crescita", ha affermato Diana Choyleva, capo economista di Enodo Economics. (Cip)