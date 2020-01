Usa: Pompeo parte domani per tour internazionale in Germania, Colombia, Costa Rica e Giamaica

- Il segretario di stato Usa, Mike Pompeo inizia domani, 18 gennaio, un giro internazionale che lo porterà in Germania, Colombia, Costa Rica, Giamaica e Florida. Pompeo, ha riassunto la portavoce del dipartimento di Stato Morgan Ortagus, "viaggerà a Berlino il 19 gennaio per assistere alla conferenza internazionale sulla Libia organizzata da Germania e Nazioni Unite, come parte del piano di tre punti che il Rappresentante speciale Onu, Salamé, ha descritto dinanzi al Consiglio di Sicurezza". Il giorno successivo, Pompeo sarà a Bogotà, per un intervento alla "Terza conferenza ministeriale contro il Terrorismo nell'emisfero occidentale". Nella capitale colombiana, Pompeo incontrerà anche il presidente Ivan Duque e altri leader regionali. L'occasione, prosegue Ortagus, sarà utile per discutere la "forte cooperazione antinarcotici" tra Usa e Colombia. (segue) (Was)