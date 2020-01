Trasporto aereo: Xiamen Airlines valuta inserimento dieci Airbus A321neo a partire dal 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea cinese Xiamen Airlines sta considerando l'inserimento nella propria flotta di dieci aeromobili Airbus A321neo per far fronte all'impatto finanziario negativo causato della messa a terra del Boing 737 MAX, e in risposta alle persistenti incertezze commerciali. Secondo quanto dichiarato dalla compagnia sul proprio sito web, la consociata della China Southern Airlines di proprietà statale sta invitando le società di leasing a presentare offerte per la fornitura delle aeromobili, che saranno consegnati dalla seconda metà del 2021 al 2023. L'annuncio rappresenta un'altra battuta d'arresto per il produttore statunitense Boeing, il cui modello più venduto, il Boeing 737 MAX, è costretto a terra da circa dieci mesi, a seguito di due disastri aerei che hanno provocato la morte di di 346 persone. Nella giornata di martedì 14 gennaio, Boeing ha riportato i suoi peggiori ordini netti annuali negli ultimi decenni, insieme ai risultati peggiori per le consegne in undici anni. (Cip)