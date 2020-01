Cina: popolazione supera 1,4 miliardi, tasso di natalità è ai minimi storici

- La popolazione complessiva della Cina ha superato 1,4 miliardi di individui alla fine del 2019, mentre il tasso di natalità si è attestato a 10,48 per mille l'anno scorso, un dato che segna il minimo storico per quel paese. Lo hanno evidenziato i dati diffusi oggi dall'Ufficio nazionale di statistica cinese. Nel 2019 la popolazione cinese complessiva è risultata in aumento rispetto a 1,39 miliardi dell'anno precedente, mentre il numero dei nuovi nati è sceso a 14,65 milioni, rispetto ai 15,23 milioni del 2018. L'abolizione della politica del figlio unico nel 2015 non ha fornito una spinta tangibile al tasso di natalità del paese. Dopo che Pechino ha permesso alle coppie cinesi di avere due figli, il tasso di nuovi nati è salito a 17,86 milioni nel 2016, ma da allora è diminuito ogni anno. (segue) (Cip)