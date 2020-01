Cina: popolazione supera 1,4 miliardi, tasso di natalità è ai minimi storici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo gli ufficio competenti, oggi molte giovani coppie in Cina sono riluttanti ad avere figli perché non possono permettersi di pagare per l'assistenza sanitaria, l'istruzione e alloggi costosi. Nel frattempo, i tassi di divorzio stanno segnando nuovi record. Nei primi tre trimestri del 2019, circa 3,1 milioni di coppie cinesi hanno chiesto il divorzio, mentre 7,1 milioni di coppie si sono sposate, secondo i dati del ministero degli Affari civili. La popolazione in età lavorativa tra i 16 e i 59 anni ammontava lo scorso anno a 896,4 milioni di persone, pari al 64 per cento della popolazione cinese complessiva. Il numero di cinesi di età superiore ai 60 anni era di 253,8 milioni, pari a circa il 18 per cento del totale nazionale. La percentuale di persone con più di 65 anni è cresciuta al 12,6 per cento l'anno scorso, rispetto all'11,9 per cento dell'anno precedente. (Cip)