Cina: produzione industriale in espansione del 5,7 per cento nel 2019

- La produzione industriale della Cina è cresciuta del 5,7 per cento su base annua nel 2019, rallentando rispetto al 6,2 per cento del 2018. Lo certificano i dati diffusi oggi dall'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs). Il tasso di crescita è stato superiore a quello registrato nei primi undici mesi del 2019; nel solo mese di dicembre, la produzione industriale cinese è cresciuta del 6,9 per cento annuo, con un aumento di 0,7 punti percentuali rispetto a novembre. La produzione industriale cinese, chiamata ufficialmente valore aggiunto industriale, viene utilizzata per misurare l'attività delle grandi imprese designate con un fatturato annuo di almeno 20 milioni di yuan (circa 2,8 milioni di dollari). (segue) (Cip)