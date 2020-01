Cina: produzione industriale in espansione del 5,7 per cento nel 2019 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione delle imprese statali è cresciuta del 4,8 per cento nel 2019, mentre quella delle società per azioni è cresciuta del 6,8 per cento e quella delle imprese finanziate all'estero è aumentata del due per cento. La produzione e la fornitura di elettricità, energia termica, gas e acqua hanno registrato un aumento su base annua del sette per cento nel 2019, il più significativo tra i tre principali settori, tra cui anche l'industria mineraria e manifatturiera. La produzione manifatturiera è cresciuta del sei per cento su base annua, mentre la produzione mineraria è cresciuta del cinque per cento, secondo l'Nbs. La struttura industriale ha continuato a migliorare l'anno scorso, con la produzione nelle industrie manifatturiere ad alta tecnologia e nelle industrie emergenti strategiche in espansione rispettivamente dell'8,8 e dell'8,4 per cento. (Cip)