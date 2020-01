Messico: aumenta percezione di insicurezza, a dicembre il 72,9 per cento dei maggiorenni

- Aumenta a dicembre la percezione di insicurezza nella popolazione messicana. Secondo quanto riporta l'istituto nazionale di statistica (Inegi), il 72,9 per cento della popolazione di maggiori di 18 anni percepisce come "insicura" la vita nelle proprie città. Un dato di 1,6 punti più alto rispetto al 71,3 per cento registrato a settembre. La percentuale rappresenta per l'Inegi "un cambio statisticamente significativo" sul dato anteriore ma non sul 73,7 per cento registrato a dicembre 2018, nel mese in cui iniziava il mandato del presidente Andres Manuel Lopez Obrador. L'inchiesta nazionale di sicurezza pubblica urbana certifica inoltre uno squilibrio tra i generi nella percezione della violenza: il 77,2 per cento tra le donne contro il 67,8 per cento tra gli uomini. (segue) (Mec)