Messico: aumenta percezione di insicurezza, a dicembre il 72,9 per cento dei maggiorenni (2)

- L'inchiesta certifica che nel secondo semestre del 2019 il 35,3 per cento delle famiglie ha registrato almeno una vittima di furto o estorsione. Nello stesso rapporto, l'Inegi censisce per la prima volta una stima delle vittime di molestie e violenze sessuali, reati subiti dal 19,4 per cento dei maggiorenni negli ultimi sei mesi del 2019: per gli uomini la percentuale è del 10,1 per cento dei maggiorenni, mentre per le donne sale al 27,2 per cento. La percezione di pericolo aumenta tra gli utenti dei mezzi di trasporto pubblico (74,3 per cento) e nelle operazioni al bancomat sulla strada (81,6 per cento). Le cose migliorano all'interno delle banche, con indici di insicurezza percepita al 58,9 per cento, e nelle strade frequentate abitualmente (65,3 per cento). (segue) (Mec)