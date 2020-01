Iraq: attacco contro base al Asad 8 gennaio, diversi militari Usa feriti

- A poco meno di 10 giorni dai lanci di missili effettuati dall'Iran nella notte dell'8 gennaio scorso contro basi della coalizione internazionale antiterrorismo in Iraq, emergono i primi dettagli sui feriti. Secondo quanto reso noto dal Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom), nell'attacco contro la base di Al Asad, nel governatorato dell'Anbar, sono rimasti feriti “diversi militari” degli Usa, attualmente in cura “presso l'ospedale militare di Landstuhl in Germania e in una base in Kuwait per sintomi di commozione cerebrale a seguito delle esplosioni”. Secondo fonti dell'emittente televisiva “Cnn”, sarebbero 11 i militari degli Stati Uniti feriti nell'attacco iraniano contro la base di al Asad.(Geb)