Meteo: le previsioni per oggi a Torino e in Piemonte

- A Torino oggi, venerdì 17 gennaio, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli nuvolosi in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni, con 3.9 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 1635m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: l'anticiclone si indebolisce per l'avvicinarsi di un fronte atlantico che nel corso della giornata determinerà un generale aumento della nuvolosità. Dal tardo pomeriggio piogge dapprima sulla Liguria centro-orientale, in risalita su Est Piemonte. Coinvolto solo in modo marginale l'ovest Piemonte. Neve attesa sulle Alpi dai 1000-1200m di quota. Clima tipico del periodo, qualche gelata al mattino in pianura. Venti fino a moderati in Liguria da Sudovest, in rotazione da tramontana dalla nottata. Mare mosso. (Rpi)