Malesia: esperti mettono in guardia da “radicalizzazione politica e terroristica”

- La progressiva radicalizzazione dell’arena politica e nel contesto del terrorismo aumenta il rischio di disordini civili in quel paese del Sud-est asiatico. Lo ha dichiarato Ahmad el-Muhammady, docente ed esperto dell’International Islamic University Malaysia, secondo cui la Malesia rischia una riedizione delle sanguinose sommosse razziali del 1969. “L’escalation (dell’instabilità e delle tensioni) proseguirà, e giunti ad un certo punto le persone potrebbero assumere iniziative che condurranno alla violenza e al conflitto civile”, ha avvertito Ahmad, che serve come consulente nel programma di riabilitazione dei terroristi della Polizia nazionale malese. Secondo l’esperto, “la combinazione di radicalizzazione terroristica e radicalizzazione politica è la più grande minaccia nazionale per il 2020”. L’avvertimento dell’esperto giunge mentre la coalizione di governo è scossa dalla lotta di potere per la successione all’attuale primo ministro, Mahathir Mohamad. (segue) (Fim)