Cina: Wuhan, autorità intensificano controlli per evitare diffusione coronavirus (2)

- Nella sala d'aspetto della stazione ferroviaria di Wuchang, un'altra delle principali stazioni ferroviarie della città, oggi sono stati forniti servizi medici ai passeggeri bisognosi. Le autorità cittadine hanno rintracciato 763 persone che avevano avuto contatti con i soggetti infetti a partire da mercoledì notte, e 313 di loro sono ancora sotto osservazione medica. L'osservazione degli altri era stata interrotta, ha affermato la commissione, aggiungendo che ha intensificato gli sforzi di monitoraggio e ricerca negli ospedali e nelle cliniche di tutta la città per identificare casi sospetti. Le persone hanno confermato che la malattia presenta principalmente sintomi di febbre e tosse nella fase iniziale, ha proseguito l'autorità. Sebbene le indagini non abbiano dimostrato chiaramente che il nuovo coronavirus può essere trasmesso tra esseri umani, la possibilità di trasmissione da uomo a uomo non può essere esclusa. (segue) (Cip)