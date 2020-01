Imprese: automotive, fungo albero gomma minaccia produzione nel Sud-est asiatico

- Le piantagioni di albero della gomma del Sud-est asiatico sono infestate da una malattia fungina che sta spingendo al rialzo il prezzo della domma naturale, e che rischia di minare nel medio e lungo termine la fornitura di un materiale necessario a fabbricare pneumatici per auto. Secondo il Consiglio internazionale tripartito della gomma, che rappresenta Indonesia, Thailandia e Malesia, nella sola Indonesia la malattia fungina interessa ad oggi circa 382mila dei circa 3 milioni di ettari destinati alle piantagioni di albero della gomma. Anche Thailandia e Malesia hanno riscontrato l’infezione nelle loro piantagioni. Gli alberi affetti dalla malattia non riescono ad effettuare la fotosintesi a causa della defoliazione, e ciò riduce drasticamente la produzione del latte, materia prima da cui si ricava la gomma naturale. Ad oggi la malattia fungina avrebbe danneggiato circa il 10 per cento della produzione mondiale di gomma. (segue) (Fim)