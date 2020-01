Imprese: automotive, fungo albero gomma minaccia produzione nel Sud-est asiatico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aumento dei prezzi del materiale è dovuto in parte anche al conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina: i prezzi della gomma erano calati in precedenza per il timore che le ostilità tra le maggiori economie mondiali avrebbero comportato un calo della domanda mondiale; l’intesa provvisoria annunciata dagli Stati Uniti e dalla Cina, e firmata due giorni fa a Washington, ha però alimentato il rialzo dei prezzi causato dai timori relativi all’offerta. Alcuni esperti imputano però alle ostilità tra le due maggiori potenze mondiali anche la diffusione del fungo che sta minando la produzione: diversi coltivatori, infatti, avrebbero trascurato le piantagioni, consentendo la diffusione della malattia, alla fine del 2008, scoraggiati dal crollo dei prezzi della gomma causato dalla minore domanda della Cina, che da sola assorbe circa il 40 per cento della produzione di gomma naturale mondiale. (Fim)