Cina-Germania: ambasciatore a Berlino Wu chiede equità di trattamento per aziende cinesi

- L'ambasciatore cinese in Germania, Wu Ken, ha invitato più aziende tedesche a investire nella sempre più ampia apertura della Cina, ed ha esortato la Germania a trattare equamente gli investimenti cinesi. "Le aziende tedesche non sono solo leader negli investimenti in Cina, ma sono anche testimoni di riforme, apertura e beneficio dello sviluppo economico della Cina", ha affermato l'ambasciatore cinese in occasione del ricevimento di inizio anno della Camera di commercio Schwarzwald-Baar-Heuberg. Wu ha dichiarato che il volume totale degli scambi tra Cina e Germania nel 2019 ha raggiunto i 200 miliardi di dollari. Secondo la Camera di commercio tedesca, le esportazioni in Cina hanno creato circa 900 mila posti di lavoro in Germania e circa seimila aziende tedesche stanno attualmente investendo in Cina. "All'inizio del nuovo anno, la Cina ha pubblicato un nuovo pacchetto di riforme e approvato varie leggi e regolamenti sugli investimenti esteri, dimostrando che il governo cinese sta ancora cercando di aprirsi al mondo esterno", ha affermato Wu. (segue) (Cip)