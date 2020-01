Cina-Germania: ambasciatore a Berlino Wu chiede equità di trattamento per aziende cinesi (2)

- "Invitiamo ancora più aziende tedesche a investire in Cina e incoraggiamo anche le aziende cinesi a venire in Germania e in Europa", ha aggiunto. L'ambasciatore cinese ha affermato che sebbene gli investimenti cinesi siano solo un decimo degli investimenti delle società tedesche in Cina, ci sono molte voci che parlano di "protezione dalla Cina". Il governo federale tedesco ha rivisto due volte la regolamentazione del commercio estero negli ultimi anni e ha rafforzato la revisione degli investimenti. "Sentiamo spesso che gli investitori cinesi sono ancora accolti calorosamente in Germania, ma d'altra parte è difficile non notare il fatto che l'inasprimento della revisione degli investimenti è mirato proprio alle società cinesi", ha aggiunto il diplomatico, spiegando che negli ultimi anni molte società cinesi che hanno investito o vogliono investire in Germania hanno incontrato ostacoli più o meno espliciti. (segue) (Cip)