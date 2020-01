Cina-Germania: ambasciatore a Berlino Wu chiede equità di trattamento per aziende cinesi (3)

- "In Cina la gente si chiede perché la Germania stia chiudendo la porta, mentre la porta della Cina si sta aprendo sempre di più. A mio avviso, la Germania deve, nel proprio interesse, prendere chiaramente posizione contro l'unilateralismo e il protezionismo", ha detto Wu. L'ambasciatore ha ricordato che il cancelliere tedesco, Angela Merkel, ha riconosciuto che finora Berlino non ha riscontrato alcun caso sospetto di violazione della sicurezza imputabile alla società tecnologica cinese Huawei. "Secondo l'Ufficio tedesco per la sicurezza delle informazioni, finora non sono state ricevute informazioni che ci siano attività di intelligence nel campo della tecnologia. C'è un modo di dire in Cina: l'oro vero non ha paura del fuoco. Spero che l'economia tedesca possa avere un occhio attento e una voce razionale sull'argomento Huawei", ha osservato l'ambasciatore cinese. (Cip)