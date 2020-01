Thailandia: individuato secondo caso di coronavirus, autorità rassicurano

- Le autorità della Thailandia hanno individuato un secondo caso di infezione riconducibile al nuovo ceppo cinese di coronavirus. Le autorità di Bangkok lo hanno annunciato oggi, 17 gennaio, in un contesto di accresciuti controlli sanitari sui visitatori dalla Cina in vista delle festività del Capodanno lunare. Il virus è stato diagnosticato in una donna cinese di 74 anni, in quarantena sin dal suo arrivo in Thailandia lunedì. Sukhum Karnchanapimai, segretario permanente del ministero di Salute pubblica thailandese, ha spiegato che gli accertamenti effettuati sulla donna dopo il riscontro dei sintomi influenzati hanno confermato la presenza del virus. Bangkok ha però rassicurato che nel paese non sussiste alcuna emergenza sanitaria. (segue) (Fim)