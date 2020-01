Thailandia: individuato secondo caso di coronavirus, autorità rassicurano (2)

- Le autorità thailandesi hanno posto in quarantena 12 viaggiatori in arrivo dalla Cina a partire dal 3 gennaio scorso. Il primo caso di infezione accertato nel paese ha interessato una donna cinese di 61 anni. La donna, che è stata posta in quarantena mercoledì 7 gennaio, ha ricevuto cure e le sue condizioni stabili le hanno permesso di lasciare l'ospedale, ha riferito il ministero. Le autorità locali stanno intensificando il monitoraggio negli aeroporti in occasione delle vacanze del Capodanno lunare, a partire dal 25 gennaio, quando si prevede che centinaia di migliaia di turisti cinesi visiteranno il paese. (segue) (Fim)