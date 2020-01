Thailandia: individuato secondo caso di coronavirus, autorità rassicurano (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto ha riferito la Commissione sanitaria di Wuhan il 9 gennaio scorso, otto pazienti affetti da polmonite ricoverati in città sono stati curati e hanno lasciato l'ospedale. Durante il recente scoppio di polmonite di eziologia sconosciuta in città, sono stati confermati 59 casi. La causa principale dell'epidemia è ancora sotto inchiesta, ma Sars, Mers e influenza aviaria sono stati esclusi. Gli otto pazienti sono stati tutti curati nell'ospedale di Jinyintan a Wuhan e i loro sintomi di polmonite come la febbre sono scomparsi da diversi giorni. (segue) (Fim)