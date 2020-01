Kosovo: Osmani (Ldk), l'ultima proposta del Vetevendosje sul governo è costruttiva

- L'ultima proposta inviata dal Movimento Vetevendosje per la formazione di una coalizione di governo in Kosovo è seria e, in principio, ha un approccio costruttivo. Questo il commento dell'esponente della Lega democratica del Kosovo (Ldk), Vjosa Osmani, alla proposta inviata ieri dal leader del Vetevendosje Albin Kurti. Secondo Osmani, l'obiettivo della proposta è quello di avvicinare le posizioni tra le parti per raggiungere un accordo sulla formazione di una coalizione di governo. Osmani ha annunciato che nelle prossime ore l'Ldk annuncerà la sua posizione finale sulla proposta. "I cittadini hanno chiesto cambiamenti tramite il loro voto e non dobbiamo permettere a nessuno di impedire che ciò avvenga", ha dichiarato la rappresentante dell'Ldk. (segue) (Kop)