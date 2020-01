Imprese: Facebook sospende controverso progetto di vendita annunci su WhatsApp

- Facebook rinuncia al tentativo di vendere annunci pubblicitari su WhatsApp dopo il controverso progetto che ha costretto i creatori del popolare servizio di messaggistica a dimettersi oltre 18 mesi fa. Lo riferisce il "Wall Street Journal" citando fonti a conoscenza della decisione. WhatsApp negli ultimi mesi aveva smobilitato la squadra creata per trovare il modo migliore per integrare gli annunci nel servizio. Il svolta segna una deviazione nel tentativo del gigante dei social network di mettere a reddito di servizio di messaggistica acquistato per 22 miliardi di dollari nel 2014, ma che non ha ancora pagato dividendi nonostante sia utilizzato da oltre 1,5 miliardi di persone in tutto il mondo. Creato nel 2009, WhatsApp guadagnava inizialmente dalle commissioni per il download e poi da un abbonamento annuale di 0,99 centesimi di dollaro. Facebook rese la piattaforma gratuita dopo averla acquisita per poi, nel 2018, presentare progetti per generare più entrate dall'app, tra questi, la vendita di annunci pubblicitari. La società prevede ad un certo punto di introdurre annunci pubblicitari sullo stato dell'app, ma per ora l'attenzione è focalizzata sulla creazione di funzionalità per fare soldi che consentano alle aziende di comunicare con i clienti e gestire meglio le interazioni. (Was)