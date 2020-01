Giappone: nuove accuse di Nissan all’ex presidente Ghosn (2)

- Il responsabile della difesa legale di Carlos Ghosn in Giappone, avvocato Junichiro Hironaka, ha rinunciato all’incarico, in risposta alla fuga dell’ex presidente di Renault e Nissan da Tokyo, dove era sottoposto a regime di libertà vigilata. Hironaka ha annunciato al rinuncia all’incarico ieri, 16 gennaio; la decisione di Hironaka era attesta da media ed esperti giapponesi, alla luce della decisione di Ghosn di sottrarsi alla Giustizia giapponese e fuggire nel Libano. Durante una conferenza stampa a Beirut, la scorsa settimana, il manager ha insistito nel proclamare la propria innocenza, ed ha accusato i dirigenti di Nissan e politici giapponesi di aver cospirato a suo danno per far naufragare la fusione tra la casa automobilistica giapponese e Renault. Nissan ha ribadito le accuse formalmente mosse al suo ex presidente, ed ha negato le indiscrezioni riguardo rinnovate tensioni nell’alleanza col costruttore francese. (segue) (Git)