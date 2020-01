Giappone: nuove accuse di Nissan all’ex presidente Ghosn (3)

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha rivelato il 15 gennaio di aver ripetutamente contestato al primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, il trattamento “insoddisfacente” riservato dalle autorità giapponesi all’ex presidente di Renault e Nissan, Carlos Ghosn, sin dall’arresto del manager a Tokyo, nel novembre 2018. Macron ha dichiarato durante una conferenza stampa di aver sollevato più volte obiezioni in merito alle condizioni della detenzione e degli interrogatori cui le autorità giudiziarie di Tokyo hanno sottoposto il magnate franco-libanese, accusato di gravi reati finanziari. “Ho detto più volte al (primo ministro Shinzo) Abe che le condizioni della detenzione e gli interrogatori di Carlos Chosn non mi apparivano soddisfacenti”, ha spiegato il capo di Stato francese. Durante la sua visita ufficiale in Giappone a giugno 2019, in occasione del summit del G-20 ad Osaka, Macron aveva però dichiarato pubblicamente che intervenire in singoli casi giudiziari non rientrava nelle competenze di un capo di Stato. In quell’occasione il presidente francese si era detto però “vigile” in merito all’evoluzione del caso, e al rispetto dei diritti e della presunzione di innocenza di Ghosn. (segue) (Git)