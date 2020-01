Giappone: nuove accuse di Nissan all’ex presidente Ghosn (8)

- L’indagine interna di Nissan “è stata intrapresa e condotta con l’intento specifico e predeterminato di abbattere Carlos Ghosn e impedirgli di condurre una ulteriore integrazione” tra l’azienda e il partner francese Renault”, una operazione che secondo i legali di Ghosn “avrebbe minacciato l’indipendenza” di Nissan. Secondo gli avvocati del manager franco-libanese, Nissan non ha mai interrogato Ghosn in merito alle questioni oggetto di indagine, e il consiglio legale cui Nissan ha affidato l’indagine avrebbe fornito consulenza legale nell’ambito dell’indagine stessa. La scorsa settimana la dirigenza di Nissan ha riferito che proseguirà l’azione legale contro Ghosn per le sue presunte condotte finanziarie illegali; l’azienda ha definito la fuga dell’ex presidente nel Libano un evento “estremamente riprovevole”. (segue) (Git)