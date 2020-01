Cina-Svizzera: incontro fra alti funzionari Wang e Moret su sviluppo relazioni bilaterali

- Il presidente del Comitato nazionale della Conferenza consultiva del popolo cinese (Cppcc), Wang Yang, ha incontrato ieri a Pechino il presidente del Consiglio nazionale della Svizzera, Isabelle Moret, e le parti hanno concordato riguardo un ulteriore sviluppo della cooperazione e dei legami bilaterali. Wang ha affermato che i due paesi, che hanno avviato relazioni diplomatiche 70 anni fa, dovrebbero continuare a sostenere il principio di equità, rispetto reciproco, innovazione, cooperazione e vantaggio per entrambe le parti, al fine di conferite nuovo slancio alle relazioni Cina-Svizzera. "Il comitato nazionale Cppcc è pronto a facilitare gli scambi amichevoli con persone di ogni ceto sociale in Svizzera", ha affermato Wang. Moret da parte sua ha affermato che la Svizzera lavorerà con la Cina per approfondire la cooperazione pragmatica in vari settori, e promuovere la comprensione reciproca e legami amichevoli tra i due popoli.(Cip)