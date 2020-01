Imprese: Tesla realizzerà centro di ricerca e progettazione in Cina

- Il costruttore statunitense di veicoli elettrici Tesla ha annunciato che la società istituirà un centro di ricerca e progettazione in Cina, secondo quanto riferito da "The Paper". Per realizzare una trasformazione da "Made in China" a "Progettato in Cina", l'amministratore delegato della compagnia, Elon Musk, ha proposto di istituire un centro di progettazione in quel paese asiatico. A tal fine, Tesla, ha già intrapreso la selezione di ingegneri. Musk ha spiegato che oltre al Modello 3 e al Modello Y, in futuro verranno prodotti modelli esclusivamente concepiti per il mercato cinese. Lo stabilimento di Tesla a Shanghai ha iniziato la produzione di prova alla fine di ottobre, e attualmente produce circa 3mila veicoli a settimana, ha detto il costruttore automobilistico, aggiungendo che intende localizzare completamente la sua catena di approvvigionamento cinese entro la fine di quest'anno. (segue) (Cip)