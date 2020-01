Imprese: Tesla realizzerà centro di ricerca e progettazione in Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tesla ha lanciato ufficialmente martedì 7 gennaio la produzione del Modello Y in Cina, nella sua mega fabbrica di Shanghai, un anno dopo l'inaugurazione del primo stabilimento di Tesla al di fuori degli Usa. Il giorno precedente Tesla ha consegnato un secondo lotto di berline Modello 3 fabbricate in Cina, in occasione di un evento presso la mega fabbrica di Shanghai. I clienti non erano dipendenti dell'azienda, come nel caso della consegna del primo lotto di 15 auto, lunedì 30 dicembre. La compagnia ha recentemente concluso un accordo con un gruppo di banche cinesi per un nuovo finanziamento da dieci miliardi di yuan (1,4 miliardi di dollari) della durata di cinque anni per lo stabilimento di Shanghai. China Construction Bank, Agricultural Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China e Shanghai Pudong Development Bank sono alcune delle banche che hanno concesso finanziamenti alla compagnia. (segue) (Cip)