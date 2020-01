Imprese: Tesla realizzerà centro di ricerca e progettazione in Cina (3)

- Lo scorso dicembre, inoltre, Tesla ha annunciato l'intenzione di tagliare i prezzi delle sue auto Modello 3 costruite in Cina del 20 per cento l'anno prossimo. I prezzi delle auto, che saranno prodotte proprio nella nuova fabbrica di Shanghai, ammonteranno a 355.800 yuan (50.547 dollari) e saranno probabilmente abbassati dalla seconda metà del 2020, secondo quanto riferito. La scala e la tempistica delle riduzioni dei prezzi potrebbero cambiare in base alle situazioni di mercato. A ottobre, Tesla ha affermato che la Cina è il più grande mercato per le berline premium di medie dimensioni e ritiene che il paese possa diventare il più grande mercato per il Modello 3, i cui costi di produzione saranno inferiori del 65 per cento rispetto allo stesso modello realizzato negli Stati Uniti. (segue) (Cip)