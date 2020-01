Libia: premier greco Mitsotakis minaccia veto su accordi di pace, domani incontro con Haftar (2)

- Mitsotakis ha anche rivelato di aver inviato lettere che delineavano le posizioni di Atene ai suoi omologhi dell'Unione europea oltre che al presidente del Consiglio europeo Charles Michel e al presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. "Oltre al nostro interesse per la Libia, (le lettere, ndr) si concentrano anche sull'inaccettabile Memorandum che la Turchia ha firmato con la Libia", ha aggiunto, precisando che parlerà domani al telefono con il cancelliere tedesco Angela Merkel. Il Memorandum è stato ampiamente condannato da Atene e dall'Ue come illegale in quanto viola la sovranità della Grecia. Intanto domani il comandante dell'autoproclamato esercito nazionale libico (Lna), generale Khalifa Haftar, già giunto in visita ufficiale ad Atene, incontrerà il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, e il primo ministro, Kyriakos Mitsotakis. Haftar ha espresso il suo disappunto per la decisione della Germania di non invitare la Grecia alla conferenza di Berlino prevista il 19 gennaio prossimo. (Res)