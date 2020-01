Imprese: Alphabet quarta azienda Usa a sfondare 1 trilione di dollari di valore di mercato

- Alphabet è diventata la quarta società statunitense a raggiungere un valore di mercato di 1 trilione di dollari, segnando con l'inizio del 2020 un forte rialzo di titoli azionari. Figlia di Google, il gigante dei motori di ricerca, si unisce ai colleghi di Apple, Amazon e Microsoft come le uniche aziende a raggiungere la soglia durante il trading infragiornaliero. Apple e Amazon hanno realizzato l'impresa nell'estate del 2018, mentre Microsoft ha raggiunto il trilione di dollari per la prima volta nell'aprile dello scorso anno. Amazon non ha mai chiuso oltre 1 trilione ed si distanzia di molto rispetto a Apple e Microsoft, che hanno superato di recente quel livello. (segue) (Was)