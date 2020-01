Imprese: Alphabet quarta azienda Usa a sfondare 1 trilione di dollari di valore di mercato (2)

- I massicci guadagni per i titoli tecnologici sono attribuibili alla scalata dell'economia mondiale delle società della Silicon Valley che flettono i muscoli in nuove arene come l'assistenza sanitaria e i trasporti. Nonostante le preoccupazioni per un controllo regolamentare più rigoroso, le più grandi società tecnologiche hanno continuato ad aumentare di valore, evidenziando come gli investitori favoriscano le aziende che migliorano costantemente le vendite in un mondo con una crescita economica tiepida e bassi tassi di interesse. Negli ultimi anni Alphabet ha dovuto combattere i crescenti costi e le preoccupazioni in materia di privacy, ma la resilienza della sua attività principale di pubblicità online ha continuato a sostenere lo stock. (Was)