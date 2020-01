Libia: premier greco Mitsotakis minaccia veto su accordi di pace, domani incontro con Haftar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, ha espresso il suo disappunto per il fatto che la Grecia non sia stata invitata a partecipare alla Conferenza di Berlino sulla Libia di domenica o giigi ha promesso di porre il veto a qualsiasi soluzione sul Paese nordafricano se l'accordo sul confine marittimo tra il governo di Tripoli con la Turchia non venisse annullato. Lo riferisce il quotidiano "Ekathimerini". "La Grecia non accetterà mai alcuna soluzione politica per la Libia al Consiglio europeo che non abbia come prerequisito l'annullamento del Memorandum con la Turchia", ha detto oggi in un'intervista ad "Alpha Tv" durante la quale ha lamentato che la Grecia è stata "erroneamente" non invitata alla conferenza di Berlino che discuterà della crisi nel Paese nordafricano. (segue) (Res)