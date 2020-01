Usa: Pompeo sotto pressione per rivelare le minacce all'ambasciatrice Yovanovitch

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Montano le pressioni sul segretario di Stato Usa Mike Pompeo affinché riveli ciò che sapeva sulle minacce alla sicurezza personale dell'ex ambasciatore degli Stati Uniti in Ucraina Marie Yovanovitch in seguito alle accuse secondo cui i soci di Rudy Giuliani avrebbero fatto sorvegliare il diplomatico spingendo allo stesso tempo per la sua rimozione. Lo riferisce "The Hill" per poi spiegare che ieri il dipartimento di Stato ha accettato di informare i senatori su quanto sapesse dei tentativi di tracciare i movimenti dell'ambasciatrice e su quali misure fossero state prese per proteggerla. Si tratta di una mossa tesa a rispondere alle richieste dei Democratici del Congresso di avviare un'inchiesta."Ho ricevuto un messaggio dal direttore del mio staff che stanno parlando di informazioni su di noi e ai massimi livelli", ha detto ieri alla "Cnn" il senatore democratico Bob Menendez, della commissione per le Relazioni estere del Senato. Pompeo non ha riconosciuto pubblicamente le accuse secondo cui Yovanovitch era minacciata e il dipartimento di Stato non ha risposto alle molteplici richieste di commento di "The Hill". Il segretario di Stato è al centro di numerose critiche da parte degli attuali e degli ex funzionari del dipartimento per non aver parlato in difesa di Yovanovitch, che è stata bruscamente rimossa dal suo incarico a Kiev a maggio. L'ambasciatrice in seguito ha testimoniato nell'inchiesta di impeachment della Camera sostenendo che i colleghi le avevano detto di rientrare a Washington preoccupati per la sua sicurezza personale.Intanto ieri, il ministero dell’Interno dell’Ucraina ha avviato un indagine dopo che la Commissione per l’intelligence della Camera dei rappresentanti Usa ha pubblicato documentazione sulla sorveglianza illegale a cui era stata sottoposta l’ambasciatore Marie Yovanovitch a Kiev. "Il dicastero dell’Interno, in linea con le procedure internazionali e la legislazione nazionale, garantisce la protezione, sicurezza e inviolabilità dei diplomatici di ogni paese in territorio ucraino, inclusi i rappresentanti degli Stati Uniti", ha detto il vicedirettore del Dipartimento per la cooperazione internazionale del ministero dell’Interno ucraino, Denys Lenets, ripreso dall’agenzia di stampa "Unian".(Was)