Usa: Fbi arresta tre presunti suprematisti bianchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre sospetti, membri di un gruppo suprematista bianco, devono affrontare accuse federali dopo che L'Fbi (Federal Bureau of Investigation) li ha arrestati prima di una manifestazione in favore del diritto alle armi nella capitale della Virginia, a Richmond, che si terrà la prossima settimana. Lo riferisce l'emittente "Nbc" che spiega come i sospetti facciano parte presumibilmente di un gruppo marginale noto come "The Base". Le Forze dell'ordine hanno affermato che gli arresti anticipati sono legati all'evento che si terrà a Richmond, al quale gli uomini progettavano di partecipare. Lo scorso mercoledì, il governatore Ralph Northam aveva dichiarato lo stato di emergenza dopo aver ricevuto "informazioni credibili" secondo cui si presumeva che fossero presenti milizie armate e gruppi di odio che avrebbero potenzialmente causato disordini in un raduno che prevede l'assembramento di migliaia di persone. Gli uomini sono sotto sorveglianza dell'Fbi da mesi e gli agenti si sono mossi lunedì scorso, quando si è celebrata a livello nazionale la giornata in ricordo del reverendo Martin Luther King. I sospettati sono Brian Lemley, di 33 anni, William Bilbrough, di 19 anni e il canadese Patrik Mathews, di 27 anni.(Was)