Brasile: mobilitazione dei sindacati petroliferi contro la chiusura di un impianto Petrobras (3)

- La chiusura della fabbrica di fertilizzanti gestita dalla società controllata Araucária Nitrogenados (Ansa) nello stato di Paraná era stata annunciata lo scorso 14 gennaio. La decisione di chiudere arriva al termine di un tentativo non riuscito di vendita della società avviato due anni fa da Petrobras. I negoziati con la società russa Acron Group, unica interessata, sono stati chiusi infatti senza esito. Sin da quando fu acquisita nel 2013 l'Ansa ha sempre chiuso il bilancio in perdita. Solo nei primi tre trimestri del 2019, secondo quanto riferito da Petrobras la fabbrica ha registrato perdite per 250 milioni di reais (50 milioni di euro) e le previsioni per il 2020 indicano che il deficit potrebbe superare i 400 milioni di reais (87 milioni di euro), ha reso noto Petrobras. (segue) (Brb)