Guatemala: presidente Giammattei annuncia interruzione relazioni diplomatiche con Venezuela (5)

- Una laurea in medicina, un passato da consulente della Organizzazione panamericana della salute (Ops), Giammattei è divenuto presidente al quarto tentativo. Nel 2007 il suo nome era stato scelto dalla Gran Alianza nacional (Gana), in un'elezione vinta però da Alvaro Colom, del partito Une. Nel 2011 provò a correre a nome del Centro de accione social (Casa), ma alla fine il vincitore fu Otto Perez Molina. Nel 2015 rappresenta le speranze del partito Fuerza, arrivando quarto alle elezioni vinte da Morales. L'ultimo tentativo, quello vincente, lo ha fatto a capo di un progetto politico tutto suo. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Republica", il grosso dei suoi proventi è legato a inversioni di borsa e alla partecipazione in una impresa di costruzioni che opera tra Messico e Stati Uniti e che al momento sta costruendo un albergo nelle Bahamas. (segue) (Mec)