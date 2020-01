Guatemala: presidente Giammattei annuncia interruzione relazioni diplomatiche con Venezuela (6)

- La traiettoria politica di Giammattei è stata a lungo segnata da un episodio che risale all'epoca in cui era direttore del sistema carcerario. Una fase in cui si portò a termine l'operazione "Pavo real" ("tacchino reale"), con cui si tentava di sottrarre il controllo di una prigione ad alcuni criminali. Le Forze di sicurezza presero il controllo del carcere con uno scontro che si chiuse con il triste bilancio di sette detenuti uccisi. L'indagine portata avanti dalla procura e dalla Commissione internazionale contro l'impunità in Guatemala (Cicig) si chiuse con una denuncia per omicidi extragiudiziali a carico di Giammattei ed altri collaboratori. (Mec)