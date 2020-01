Usa: Fbi, violazioni dei sistemi elettorali saranno notificate a funzionari statali

- Il Federal Bureau of Investigation (Fbi) martedì scorso ha dichiarato che avrebbe notificato ai funzionari statali gli attacchi ai loro sistemi elettorali, una decisione presa per aiutare i funzionari elettorali a gestire i potenziali hacker nel momento in la nazione si prepara ad attacchi digitali su più fronti in vista delle elezioni presidenziali. Lo riferisce il "New York Times" per poi ricordare che l'Fbi per lungo tempo si è limitata ad informare delle violazioni solo i funzionari elettorali locali che gestiscono i sistemi di voto. Ora l'Agenzia federale informerà i funzionari statali responsabili della certificazione delle elezioni in modo da evitare di certificare casi in cui i voti possano essere stati deliberatamente manomessi. (segue) (Was)