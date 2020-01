Usa: Fbi, violazioni dei sistemi elettorali saranno notificate a funzionari statali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La novità è legata, oltre ad esigenze di migliori visibilità e trasparenza, anche all'intento di incoraggiare la cooperazione tra il governo federale, i supervisori elettorali della contea e i funzionari statali, ha riferito un funzionario del dipartimento di Giustizia. Resta da capire, osserva, il "Nyt", se l'innovazione verrà applicata una volta per tutte e se al pubblico verrà riferito di un tentativo di hackeraggio anche se spetta ai funzionari, decidendo caso per caso, se divulgare o meno le informazioni di una violazione. La nuova politica dell'Fbi arriva a quasi un anno dal caso dei funzionari e senatori della Florida, uno dei più importanti stati altalenanti della nazione, che criticarono l'Agenzia per non essersi sufficientemente attivata per avvisarli che gli hacker russi avevano ottenuto l'accesso ai dati di registrazione degli elettori in due contee nel 2016. (Was)