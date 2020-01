Usa: dipartimento di Giustizia esamina vecchie fughe di notizie, focus su ex direttore Fbi Comey

- I pubblici ministeri federali di Washington stanno indagando su anni di fughe di notizie coperte da segreto relative ad un documento di intelligence russo e sembrano concentrarsi sul fatto che l'ex direttore dell'Fbi (Federal Bureau of Investigation) James Comey ha fornito illegalmente i dettagli ai giornalisti. Lo riferiscono fonti a conoscenza dell'inchiesta al "New York Times". È la seconda volta che il dipartimento di Giustizia esamina fughe di notizie che potenzialmente coinvolgono Comey, frequente bersaglio del presidente Donald Trump, che lo ha ripetutamente definito un "leaker" (una persona che spiffera, ndr). Senza alcuna prova il capo della Casa Bianca ha recentemente suggerito che Comey dovrebbe essere perseguito per "condotta illecita" e trascorrere anni in prigione. (segue) (Was)