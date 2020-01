Usa: dipartimento di Giustizia esamina vecchie fughe di notizie, focus su ex direttore Fbi Comey (2)

- La tempistica dell'inchiesta potrebbe sollevare dubbi sul fatto che si tratti, almeno in parte, di un'indagine politica. Procuratori e agenti Fbi in genere indagano sulla fuga di notizie coperte da segreto quando sono pubblicate dalla stampa, non anni dopo. Al centro del lavoro degli inquirenti almeno due articoli sull'Fbi e sul suo ex direttore, pubblicati sul "New York Times" e il "Washington Post" nel 2017, che menzionavano il documento del governo russo che ha avuto in seguito un ruolo chiave nella decisione di Comey di ignorare il dipartimento di Giustizia e annunciare a luglio 2016 la riapertura dell'emailgate sull'ex segretario di Stato, allora candidata alla presidenza, Hillary Clinton. (Was)