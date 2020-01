Usa: con giuramento in Senato al via processo impeachment di Trump, la cronaca del primo giorno

- Il processo di impeachment del presidente Donald Trump per l'accusa di abuso di potere e ostruzione al Congresso si è aperto oggi al Senato degli Stati Uniti con la lettura cerimoniale dei capi di accusa (articoli) approvati dalla Camera, seguita dal giuramento dei senatori, che si sono impegnati a pronunciarsi con "imparziale giustizia". Lo riferisce il "Wall Street Journal" che racconta lo svolgimento della prima giornata del terzo processo di impeachment ad un presidente degli Stati Uniti. Per rimuovere dal suo incarico il titolare della Casa Bianca, almeno due terzi dei senatori dovrebbero votare a favore dell'accusa. Trump ha sempre negato qualsiasi illecito. (segue) (Was)