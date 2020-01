Usa: con giuramento in Senato al via processo impeachment di Trump, la cronaca del primo giorno (2)

- A mezzogiorno di oggi (le 18 in Italia) ogni senatore era seduto alla sua scrivania, uno spettacolo raro durante le sedute ordinarie, quando sovente i senatori pronunciano i loro discorsi in un'Aula vuota. Alle 12.05, i "manager" della Camera dei rappresentanti, che fungeranno da pubblici ministeri durante il processo, sono arrivati nell'Emiciclo, incedendo due a due, guidati dal presidente della commissione per l'Intelligence Adam Schiff e dal presidente commissione Giustizia Jerrold Nadler. Tutti i manager avevano con sé grandi cartelle blu contenenti la propria copia degli articoli di impeachment approvati dalla Camera il mese scorso, nonché la risoluzione approvata ieri che li nomina manager. Il silenzio è quindi calato nell'Aula e i cellulari sono scomparsi mentre il "sergente alle armi" avvertiva i senatori di far silenzio "pena la detenzione". Schiff ha poi iniziato a leggere ad alta voce gli articoli da un podio al centro dell'Aula. "Stabilito, che Donald John Trump, presidente degli Stati Uniti, è accusato di alti crimini e delitti", è stato l'incipit della lettura. (segue) (Was)