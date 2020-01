Usa: con giuramento in Senato al via processo impeachment di Trump, la cronaca del primo giorno (3)

- Il primo articolo di impeachment è relativo al fatto che Trump avrebbe sollecitato l'Ucraina a indagare sull'ex vicepresidente Joe Biden, candidato di spicco per la nomina presidenziale democratica del 2020, usando come leva anche il rifuto di quasi 400 milioni di dollari in aiuti a Kiev per combattere l'aggressione russa. Il secondo articolo accusa il capo della Casa Bianca di ostruzione al Congresso. Alle 12.22, racconta ancora il "Wsj" quando Schiff ha terminato, i manager hanno lasciato l'Aula per riunirsi brevemente fuori e poi marciare verso la Camera. Poco dopo le 14, il giudice John Roberts, che presiede, è stato fatto giurare dal senatore Chuck Grassley, presidente pro tempore del Senato. Roberts ha quindi fatto prestare giuramento ai senatori che costituiranno la giuria. "Giurate solennemente che in ogni aspetto relativo al processo di impeachment del presidente Donald John Trump, presidente degli Stati Uniti, ora in corso, agirete in base ad una giustizia imparziale secondo la Costituzione e le leggi e che Dio vi aiuti?". "lo giuriamo", hanno risposto i senatori. (Was)