Usa: manifestazione di "Remove Trump" nel giorno di inizio dell'impeachment

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Manifestanti hanno occupato oggi parte dell'edificio Russell del Senato statunitense poco dopo che la Camera alta ha accettato i capi di accusa presentati dai Democratici della Camera dei rappresentanti, aprendo così ufficialmente il processo di impeachment contro il presidente Donald Trump. I manifestanti fanno parte di "Remove Trump" ("Rimuovete Trump", ndr), un gruppo progressista associato ai movimenti "Marcia per le donne", "Marcia per la verità e l'unità delle donne". Radunati vincino alla spazio riservato alle emittenti televisive, i manifestanti inizialmente silenziosi hanno srotolato una bandiera con su scritto "Remove Trump" e hanno iniziato cantare per poi entrare nell'ufficio del leader della maggioranza al Senato Mitch McConnell. Video e immagini sui social hanno mostrato che la Polizia del Campidoglio ha affrontato i manifestanti, anche se non è chiaro se qualcuno sia stato arrestato. Il corpo della Polizia non ha risposto a una richiesta di commento da parte di "The Hill".(Was)